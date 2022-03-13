Арестович: армия РФ потеряла в боях в Украине 30% состава, переговоры идут успешнее

Советник Офиса президента Алексей Арестович указал, что регулярные войска Российской Федерации, отправленные на войну в Украину, утратили свыше 30% личного состава. Ежедневно погибает до 1 000 оккупантов, в скором времени вести войну с украинской армией, будет фактически некому и дипломатические переговоры войдут в активную фазу с конкретными результатами.

Слова эксперта передает Telegram-канал издания "Украина 24". На сегодня оккупационные войска могут изменить ход военных действий, только продавив ситуацию в Мариуполе или на территории ООС.

"О Киеве уже можно не волноваться, все силы, которые были брошены в столицу, уже разбиты. Также Харьков, Сумы, Чернигов. Противник наступает в Мариуполе, зоне ООС и Николаеве. Киев - в относительной безопасности. Даже если они накопят резервы - их бросят в ООС, если полезут - мы их убьем", – заключил Арестович.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, советник ОП Арестович обратился к украинцам, которые по личным причинам не выехали за пределы воюющей страны и не ведут прямых действий по обороне. Чтобы война окончательно не подкосила экономику, необходимо выходить на работу и заниматься предпринимательской деятельностью в тех размерах, насколько это возможно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!