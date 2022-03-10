Китай впервые назвал нападение РФ на Украину войной

Китай впервые назвал вторжение российских войск в Украину войной. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И в разговоре со своим французским коллегой.

Об этом сообщает The Guardian. До сих пор власти Поднебесной подыгрывали Кремлю и описывали нападение России как "спецоперацию".

Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства призвал все стороны успокоиться и принять больше мер для предотвращения эскалации в Украине.

Напомним, ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Запад убеждает власти Китая отказаться от нейтралитета в истории с нападением России на Украину. Эта страна может сыграть лидирующую роль в прекращении этой войны.

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