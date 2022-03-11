Россия инициирует заседание Совета безопасности ООН по 'военно-биологическим программам США' в Украине

Россия с маниакальной одержимостью навязывает миру фейк о биологическом оружии, которое якобы США разрабатывает в специальных лабораториях на территории Украины. В своей агрессивной пропаганде Москва дошла до того, что инициирует заседание СБ ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский. Проведение такого заседания в Совбезе ООН Россия требует уже завтра, 11 марта.

"Российская миссия запросила на 11 марта проведение заседания в Совете Безопасности ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины," - написал Полянский в Twitter.

До этого пропагандистская машина Кремля забрасывала весь мир фейками о якобы обнаруженной в Украине сети более 30 биолабораторий, работающих по программе Пентагона.

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Об этом также заявили в Минобороны РФ. А в Следственном комитете России возбудили уголовное дело "по факту разработки биологического оружия в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский ответил на фейки россиян о биологическом оружии. В своем новом обращении к миру он заявил, что никакого химического или какого-либо другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали. Политик подчеркнул: если РФ сделает нечто подобное против украинцев – получит жесточайший санкционный ответ.

В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РФ готовит еще одну "ужасную операцию" под чужим флагом с применением биологического или химического оружия.

Со своей стороны, Соединенные Штаты Америки также предупредили, что Россия может использовать химическое или биологическое оружие в Украине. Страну-агрессора упрекнули во лжи о вымышленных "американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия в Украине".