РФ готовит еще одну 'ужасную операцию' под чужим флагом, – Кулеба

Постоянные фейки российских чиновников о выдуманном биологическом оружии в Украине могут указывать на то, что у Путина готовят еще одну ужасную операцию под чужим флагом. Подобные заявления российской пропагандистской машины вызывают беспокойство.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. На своей странице в Twitter он оставил "твит для протокола".

"Маниакальная одержимость, с которой разные российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии, или опасности в Украине, вызывает глубокую обеспокоенность и на самом деле может указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию под фальшивым флагом. Этот твит – для протокола", – заявил Кулеба.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки предупредили, что Россия может использовать химическое или биологическое оружие в Украине. Страну-агрессора упрекнули во лжи о предполагаемых "американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия в Украине".

Зеленский ответил на фейки россиян о биологическом оружии. В своем новом обращении к миру он заявил, что никакого химического или какого-либо другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали. Политик подчеркнул: если РФ сделает нечто подобное против украинцев – получит жесточайший санкционный ответ.