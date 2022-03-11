Украина – адекватная страна, никакого химического и биологического оружия у нас нет: Зеленский ответил на фейки россиян

Ольга Липич
Политика
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Украина – адекватная страна, никакого химического и биологического оружия у нас нет: Зеленский ответил на фейки россиян
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Глава украинского государства Владимир Зеленский в новом обращении к миру заявил, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали. Политик подчеркнул: если РФ сделает что-то подобное против украинцев – получит жесточайший санкционный ответ.

Видеообращение опубликовано пресс-службой Офиса президента вечером 10 марта. Отвечая на фейки российский пропагандистов, Зеленский отметил, что является президентом адекватной страны, адекватного народа и отцом двух детей.

Политик считает, что Россия запускает фейки для того, чтобы прикрыть преступления своей армии в Украине – против Мариуполя, Донбасса, Харькова и против десятков других городов.

"Они обвиняют нас. Снова нас! Что мы якобы разрабатываем биологическое оружие. Якобы готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чем Россия обвиняет других. Послушайте, разгонка таких обвинений в российских СМИ сама по себе показывает, что это они на такое способны", – сказал президент.

Видео дня

Он отметил, что российские военные и спецслужбы показывают, что они этого хотят. Они уже делали такие вещи в других странах – сами анонсировали, сами организовывали, сами жаловались. Молдову разорвали с Приднестровьем, Грузию – с Абхазией, Украину – с Донбассом и Крымом.

Страна-агрессор обвиняет Украину, но сама же приходит на нашу землю на танках и с ракетами, забирает наше и даже стыдится показать своих генералов.

"Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы решили провести "дехимизацию" Украины? Чем? Аммиаком? Фосфором? Что ещё вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием? По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове? По детской больнице "Охматдет"? Или по лабораториям, большинство из которых остались еще с советских времен и занимаются обычной наукой. Обычной, а не военными технологиями", – подчеркнул Зеленский.

Президент также рассказал о ситуации в Мариуполе, заверив, что государство делает все возможное, чтобы помочь городу. В частности, Зеленский сообщил, что решил направить колонну грузовиков с едой и лекарствами для Мариуполя, несмотря на то, что город заблокирован.

Однако оккупанты начали танковую атаку именно там, где должен быть коридор – коридор жизни для мариупольцев.

"Они сделали это сознательно. У них есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним. Постоянно бомбить, постоянно обстреливать. Сегодня они разрушили здание главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Именно рядом с этим зданием и было то место, где должны были собираться мариупольцы на эвакуацию. Это откровенный террор. Вызывающий террор от опытных террористов. Мир должен это знать", – отметил глава государства.

Он заверил, что власти продолжат попытки довезти в Мариуполь помощь, в которой так нуждаются украинцы.

"Если вы можете говорить с мариупольцами, писать им, распространяйте, пожалуйста, правду. Напоминайте им, что Украина всем сердцем с ними. И делает все, чтобы прекратилась пытка города", – сказал Зеленский.

Он также сообщил о присвоении звания Героя Украины тринадцати нашим защитникам:

  • Подполковник Литун Андрей Николаевич. Посмертно. Погиб, прикрывая наших военных и героически сдерживая пришествие неприятеля.

  • Капитан Корпан Александр Богданович. Посмертно. Спас наших бойцов и гражданские жилые дома, когда отвел от них падающий самолет.

  • Младший лейтенант Блоха Юрий Игоревич. Посмертно. В боях в Николаевской области героически защищал собратьев, спасая их жизнь.

  • Старший сержант Ивашко Андрей Александрович. Посмертно. Во время ракетных обстрелов ценой собственной жизни лично давал информацию о действиях врага.

  • Младший сержант Волков Евгений Владимирович. Посмертно. За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение наших военных.

  • Генерал-майор Николюк Виктор Дмитриевич. Умело управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова.

  • Полковник Хода Леонид Алексеевич. За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин противника.

  • Подполковник Пономаренко Вячеслав Анатольевич. Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и военных врага в Гостомеле.

  • Подполковник Яковенко Александр Алексеевич. Вывел свои подразделения из под артиллерийского огня врага, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно оборонять Донецкую область.

  • Майор Бова Евгений Петрович. За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций в постоянных атаках противника.

  • Капитан Боечко Василий Васильевич. За очень успешную ликвидацию техники и живой силы неприятеля.

  • Сержант Мороз Олег Романович. Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области.

  • Матрос Самофалов Валерий Михайлович. В одном бою впервые в истории этой войны сбил сразу три вертолета врага.

Также президент подписал указ о награждении орденами за личное мужество 39 нацгвардейцев, 31 полицейского (девять посмертно), 14 пограничников (четырех посмертно), 23 работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, звание бригадного генерала присвоено:

  • Нечаеву Олегу Александровичу. За успешную оборону в Киевской области.

  • Лещинскому Владиславу Вацлавовичу. За очень успешные действия против врага в Херсонской области.

  • Гуцолу Владимиру Владимировичу. За уничтожение воздушного десанта врага в Василькове.

  • Демьянчику Григорию Петровичу. За успешную организацию подготовки личного состава для наших военных подразделений.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки предупредили, что Россия может использовать химическое или биологическое оружие в Украине. Страну-агрессора упрекнули во лжи о предполагаемых "американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия в Украине".

Кроме того, правительство Великобритании всерьез обеспокоено вероятностью применения химического оружия России на территории Украины. Для этого Москва подготовила себе почву в виде запуска дезинформационной кампании о якобы программе искусственного распространения эпидемий чумы, холеры и сибирской язвы из украинских лабораторий.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпическую в своей нелепости информацию о биооружии в Украине распространило министерство обороны России. Ведомство заявило, что якобы знает о проекте США в лабораториях в Украине по изучению распространения опасных инфекций мигрирующими птицами. В министерстве здравоохранения Украины эту информацию назвали фейковой.

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