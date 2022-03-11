Украина – адекватная страна, никакого химического и биологического оружия у нас нет: Зеленский ответил на фейки россиян

Глава украинского государства Владимир Зеленский в новом обращении к миру заявил, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали. Политик подчеркнул: если РФ сделает что-то подобное против украинцев – получит жесточайший санкционный ответ.

Видеообращение опубликовано пресс-службой Офиса президента вечером 10 марта. Отвечая на фейки российский пропагандистов, Зеленский отметил, что является президентом адекватной страны, адекватного народа и отцом двух детей.

Политик считает, что Россия запускает фейки для того, чтобы прикрыть преступления своей армии в Украине – против Мариуполя, Донбасса, Харькова и против десятков других городов.

"Они обвиняют нас. Снова нас! Что мы якобы разрабатываем биологическое оружие. Якобы готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри, в чем Россия обвиняет других. Послушайте, разгонка таких обвинений в российских СМИ сама по себе показывает, что это они на такое способны", – сказал президент.

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Он отметил, что российские военные и спецслужбы показывают, что они этого хотят. Они уже делали такие вещи в других странах – сами анонсировали, сами организовывали, сами жаловались. Молдову разорвали с Приднестровьем, Грузию – с Абхазией, Украину – с Донбассом и Крымом.

Страна-агрессор обвиняет Украину, но сама же приходит на нашу землю на танках и с ракетами, забирает наше и даже стыдится показать своих генералов.

"Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы решили провести "дехимизацию" Украины? Чем? Аммиаком? Фосфором? Что ещё вы нам приготовили? Куда ударите химическим оружием? По роддому в Мариуполе? По церкви в Харькове? По детской больнице "Охматдет"? Или по лабораториям, большинство из которых остались еще с советских времен и занимаются обычной наукой. Обычной, а не военными технологиями", – подчеркнул Зеленский.

Президент также рассказал о ситуации в Мариуполе, заверив, что государство делает все возможное, чтобы помочь городу. В частности, Зеленский сообщил, что решил направить колонну грузовиков с едой и лекарствами для Мариуполя, несмотря на то, что город заблокирован.

Однако оккупанты начали танковую атаку именно там, где должен быть коридор – коридор жизни для мариупольцев.

"Они сделали это сознательно. У них есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним. Постоянно бомбить, постоянно обстреливать. Сегодня они разрушили здание главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Именно рядом с этим зданием и было то место, где должны были собираться мариупольцы на эвакуацию. Это откровенный террор. Вызывающий террор от опытных террористов. Мир должен это знать", – отметил глава государства.

Он заверил, что власти продолжат попытки довезти в Мариуполь помощь, в которой так нуждаются украинцы.

"Если вы можете говорить с мариупольцами, писать им, распространяйте, пожалуйста, правду. Напоминайте им, что Украина всем сердцем с ними. И делает все, чтобы прекратилась пытка города", – сказал Зеленский.

Он также сообщил о присвоении звания Героя Украины тринадцати нашим защитникам:

Подполковник Литун Андрей Николаевич. Посмертно. Погиб, прикрывая наших военных и героически сдерживая пришествие неприятеля.

Капитан Корпан Александр Богданович. Посмертно. Спас наших бойцов и гражданские жилые дома, когда отвел от них падающий самолет.

Младший лейтенант Блоха Юрий Игоревич. Посмертно. В боях в Николаевской области героически защищал собратьев, спасая их жизнь.

Старший сержант Ивашко Андрей Александрович. Посмертно. Во время ракетных обстрелов ценой собственной жизни лично давал информацию о действиях врага.

Младший сержант Волков Евгений Владимирович. Посмертно. За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение наших военных.

Генерал-майор Николюк Виктор Дмитриевич. Умело управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова.

Полковник Хода Леонид Алексеевич. За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин противника.

Подполковник Пономаренко Вячеслав Анатольевич. Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и военных врага в Гостомеле.

Подполковник Яковенко Александр Алексеевич. Вывел свои подразделения из под артиллерийского огня врага, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно оборонять Донецкую область.

Майор Бова Евгений Петрович. За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций в постоянных атаках противника.

Капитан Боечко Василий Васильевич. За очень успешную ликвидацию техники и живой силы неприятеля.

Сержант Мороз Олег Романович. Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области.

Матрос Самофалов Валерий Михайлович. В одном бою впервые в истории этой войны сбил сразу три вертолета врага.

Также президент подписал указ о награждении орденами за личное мужество 39 нацгвардейцев, 31 полицейского (девять посмертно), 14 пограничников (четырех посмертно), 23 работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, звание бригадного генерала присвоено:

Нечаеву Олегу Александровичу. За успешную оборону в Киевской области.

Лещинскому Владиславу Вацлавовичу. За очень успешные действия против врага в Херсонской области.

Гуцолу Владимиру Владимировичу. За уничтожение воздушного десанта врага в Василькове.

Демьянчику Григорию Петровичу. За успешную организацию подготовки личного состава для наших военных подразделений.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки предупредили, что Россия может использовать химическое или биологическое оружие в Украине. Страну-агрессора упрекнули во лжи о предполагаемых "американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия в Украине".

Кроме того, правительство Великобритании всерьез обеспокоено вероятностью применения химического оружия России на территории Украины. Для этого Москва подготовила себе почву в виде запуска дезинформационной кампании о якобы программе искусственного распространения эпидемий чумы, холеры и сибирской язвы из украинских лабораторий.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпическую в своей нелепости информацию о биооружии в Украине распространило министерство обороны России. Ведомство заявило, что якобы знает о проекте США в лабораториях в Украине по изучению распространения опасных инфекций мигрирующими птицами. В министерстве здравоохранения Украины эту информацию назвали фейковой.