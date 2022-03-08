"России нет оправдания": Новинский заявил, что не уедет из Украины и продолжит помогать населению

Россия совершает против Украины агрессивные военные действия, которым не может быть оправдания, заявил бизнесмен и нардеп Вадим Новинский. Он подчеркнул, что был и остается в Киеве и продолжит помогать стране.

На своей странице в Facebook предприниматель рассказал, что "никуда не летал и никуда не уедет". "Буду здесь всегда, потому что я гражданин Украины, как депутат давал присягу ей и буду ей верен до конца",– написал нардеп VII, VIII и IX созывов.

Он также признался, что не мог поверить в то, что в стране началась война. "Мои эмоции? Какие могут быть эмоции, когда бомбят Киев? Я это даже в страшном сне представить не мог", – заявил бизнесмен.

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Он указал на преступность действий РФ, ведь в Украине погибают мирные люди, в том числе дети, в некоторых населенных пунктах разворачивается гуманитарная катастрофа. "Оправдание этому быть не может", – написал Новинский.

"Значительная часть наших предприятий находится в зоне боевых действий – Мариуполь, Херсон, Харьков… Некоторые пришлось временно остановить, но мы продолжаем выплачивать зарплаты сотрудникам... Многие из них – на фронте или в силах территориальной обороны", – добавил он.

По словам Новинского, его компании выплачивают налоги в бюджет в полном объеме. "Я считаю, что отказ от уплаты налогов в такое сложное время – мародерство",– заявил бизнесмен.

По его словам, украинская экономика потребует больших вложений в восстановление, поэтому бизнес не должен оставаться в стороне.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

8 марта президент США Джо Байден заявил, что главе РФ Владимиру Путину не удастся победить Украину.

"Украина никогда не будет захвачена. Он [Путин] может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну", – уверен президент США.

Кроме того, Байден объявил: Штаты ввели нефтяное эмбарго против России, а американский Конгресс должен принять пакет помощи Украине в размере $12 млрд.

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