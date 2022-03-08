Путин не сможет захватить Украину, ему не победить, – Байден

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что глава РФ Владимир Путин никак не сможет полностью захватить Украину. Американский лидер отметил смелость украинцев и подчеркнул, что они вдохновляют весь мир.

С соответствующими заявлениями глава Соединенных Штатов выступил во вторник, 8 марта, в новом обращении. Видео транслировал YouTube-канал "Голос Америки". "Путину не удастся победить Украину", – сказал Байден.

Он указал на то, что в последние дни народ Украины вдохновил весь мир своей смелостью.

"Украина никогда не будет захвачена Путиным. Он может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну", – уверен президент США.

Видео дня

Он сказал, что готов и дальше поддерживать украинское государство. Например, призвал американский Конгресс принять пакет помощи Украине в размере $12 млрд.

"Мы ограничиваем доступ россиян к высоким технологиям, что помешает военному сектору России на много лет вперед", – добавил Байден.

Кроме того, Штаты ввели нефтяное эмбарго против России. Страна решила не покупать нефть из РФ, при этом доля российских энергоресурсов на американском рынке составляет 7-8%.

Как писал OBOZREVATEL:

этого же дня состоялось подписание межправительственного соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Японией .

Согласно документу, Страна Восходящего солнца предоставит Вооруженным силам Украины военное защитное снаряжение, в том числе и для использования в чрезвычайных ситуациях. На такой шаг Япония пошла впервые за свою историю.

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