США выделят на помощь Украине (в том числе и военную) 12 млрд долларов. Это крупнейшая поддержка со стороны стороннего государства в истории.

"Я призываю Конгресс выделить 12 млрд долларов на поддержку Украины...Война Путина против Украины приведет к ослаблению Украины, а мир станет сильнее", – сказал президент США Джо Байден 8 марта. Видео транслировал канал "Голос Америки". "

В то же время против РФ введут более жесткие санкции: в том числе и запретят продавать страну-агрессору энергоресурсы. Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси говорила, что американские законодатели "изучают" закон о запрете импорта российской нефти.

Видео дня

"В настоящее время Палата представителей изучает вопрос о введении сильного законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики", – отмечает Пелоси. "Наш законопроект запрещает импорт российской нефти и энергоносителей в Соединенные Штаты, отменяет нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью и делает первый шаг к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию", – говорит Пелоси.