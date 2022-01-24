'РФ сосредоточила более 100 тыс. военных на границах': США объяснили решение насчет эвакуации дипломатов из Украины

В Государственном департаменте США объяснили, что приняли решение об эвакуации своих дипломатов из Украины сейчас, потому что в случае начала широкомасштабной агрессии Российской Федерации правительство Америки не сможет этого сделать. При этом, там еще надеются на дипломатическое решение напряженности.

Подчеркивается, что это разумные меры предосторожности, которые приняты ради безопасности граждан США и государственного персонала, и они никоим образом не подрывают поддержку или приверженность Украине. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

"Мы предпринимаем это действие сейчас из-за агрессивных действий России в отношении Украины. Это Россия сосредоточила более 100 000 военнослужащих на границах Украины. Это Россия проводит дезинформационные операции и разжигает беспорядки. Что касается намерений президента Путина, мы не знаем, решил ли он уже вторгнуться, но он наращивает военный потенциал вдоль границ Украины, чтобы иметь такой вариант в любое время", — объяснил представитель Госдепа.

Видео дня

Он добавил, что приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины непоколебима. Посольство США в Киеве продолжает работать, а временный поверенный в делах Кристина Квин остается в Украине.

Кроме того, США помогают Украине с новыми оборонительными средствами безопасности, включая боеприпасы для передовых защитников Украины. Первая из нескольких партий для ВСУ на общую сумму 200 миллионов долларов прибыла в Киев 22 января, и еще больше прибудет в ближайшие недели.

Также президент США Джо Байден предупредил президента РФ Владимира Путина, что если Кремль продолжит дальнейшее вторжение в Украину, последствия будут серьезными, и Вашингтон предоставит Украине дополнительные оборонительные материалы помимо уже предоставленных.

Государственный департамент также повысил уровень рекомендаций по поездкам в Украину до четвертого уровня ("Не путешествовать") из-за возросшей угрозы российских военных действий. Гражданам США, которые в настоящее время находятся в Украине, рекомендуется рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или частные транспортные средства.

"Мы хотим, чтобы граждане США в Украине знали, что российские военные действия в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США в отъезде из Украины", — добавили в Госдепартаменте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственный департамент Соединенных Штатов Америки санкционировал добровольный выезд своих сотрудников из посольства в Киеве, а также обязал уехать членов их семей. Причиной назвали угрозу российских военных действий в Украине. Из-за нее американцам посоветовали не путешествовать и в саму РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины одобрительно относятся к рекомендации Государственного департамента США о добровольном выезде из страны членов семей сотрудников посольства в Киеве и предоставлении такой возможности части самих работников. В ведомстве такое решение называют нормальной практикой, в то же время отмечая, что оно "преждевременное и является проявлением чрезмерной предосторожности".

В понедельник, 24 января, Великобритания приняла решение отозвать сотрудников посольства в Украине. На такой шаг страна пошла на фоне информации о вторжении Российской Федерации на территорию нашей страны.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не намерен просить семьи дипломатов в Украине покинуть страну. По его словам, у Евросоюза нет конкретных причин идти на такой шаг.