Британия начала эвакуацию своих дипломатов из Украины

Алексей Лютиков
Политика
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Британия начала эвакуацию своих дипломатов из Украины

Великобритания приняла решение отозвать сотрудников посольства в Украине. На такой шаг страна пошла на фоне информации о вторжении Российской Федерации на территорию нашей страны.

Официальные лица заявили, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию. Об этом сообщает BBC.

Стоит отметить, что такое решение Британия приняла после того, как Соединенные Штаты Америки рекомендовали родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти "в любое время".

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Информацию подтвердили и на странице посольства Великобритании в Украине в Twitter. Там говорится, что некоторые сотрудники и члены семей сотрудников посольства отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России.

В то же время отмечается, что посольство Великобритании остается открытым и будет продолжать выполнять важную работу.

Напомним, ранее Государственный департамент Соединенных Штатов Америки санкционировал добровольный выезд своих сотрудников из посольства в Киеве, а также обязал уехать членов их семей. Причиной назвали угрозу российских военных действий в Украине. Из-за нее американцам посоветовали не путешествовать и в саму РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве иностранных дел Украины одобрительно относятся к рекомендации Государственного департамента США о добровольном выезде из страны членов семей сотрудников посольства в Киеве и предоставлении такой возможности части самих работников. В ведомстве такое решение называют нормальной практикой, в то же время отмечая, что оно "преждевременно и является проявлением чрезмерной предосторожности".

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