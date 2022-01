Британия начала эвакуацию своих дипломатов из Украины

Великобритания приняла решение отозвать сотрудников посольства в Украине. На такой шаг страна пошла на фоне информации о вторжении Российской Федерации на территорию нашей страны.

Официальные лица заявили, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию. Об этом сообщает BBC.

Стоит отметить, что такое решение Британия приняла после того, как Соединенные Штаты Америки рекомендовали родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти "в любое время".

Информацию подтвердили и на странице посольства Великобритании в Украине в Twitter. Там говорится, что некоторые сотрудники и члены семей сотрудников посольства отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России.

#Ukraine Some Embassy staff and dependants are being withdrawn from Kyiv in response to growing threat from Russia. The British Embassy remains open and will continue to carry out essential work. (see ’Summary' page) https://t.co/NDOk0vdKBg pic.twitter.com/OSm9fd89id