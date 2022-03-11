Резников заявил, что ВСУ проводят успешные контратаки по всем направлениям, но ситуация на фронте сложная

В пятницу, 11 марта, министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook написал о результатах сопротивления российскому нашествию. По его словам, ситуация на фронте есть и будет непростой.

Глава Минобороны отметил, что сейчас российских нацистов на территории Украины много, но это временно, поскольку оккупанты потеряли инициативу, в то время как украинские воины продолжают оказывать достойное сопротивление и успешные контратаки по всем направлениям.

По словам министра, враг усугубляет террористические нападения, пытается развернуть полицейскую инфраструктуру, убивает мирных жителей и бомбит города Украины (Харьков, Днепр, Мариуполь, Луцк, Ивано-Франковск и другие города). "По всем военным преступникам будет проделана соответствующая работа, ни один не скроется", – сказал глава Минобороны.

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Дополнительно Резников сообщил, что ситуация в Мариуполе сложная, ведь там враг устроил настоящий акт геноцида. Минобороны пытается обеспечить гуманитарные коридоры, но это непросто, поскольку оккупанты бомбят города даже во время официальных переговоров.

Также в сообщении говорится, что военным частям перечислено 12,5 млрд гривен на выплату дополнительного вознаграждения на время действия военного положения. А это на месяц раньше установленного срока. "Мы производим выплаты на опережение, потому что хотим, чтобы военные чувствовали себя защищенными. Сейчас не до формализма", – отметил министр.

Ранее OBOZREVATEL писал, что планы России по захвату Украины уже сломаны, а наши защитники при этом не только достойно держат оборону, но и переходят к контратакам.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу на всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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