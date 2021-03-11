Резников: Россия хочет раскола и поглощения Украины

Конечной целью Российской Федерации является уничтожение Украины как государства и ее поглощение.

Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. По его словам, именно этим объясняются все провокации оккупантов на Донбассе и очередное обострение на фронте.

"Ничего нового. С одной стороны, (Россия. – Ред.) хочет рассказать миру, что они так называемые посредники, а не сторона международного вооруженного конфликта, а Украина должна вести прямой диалог с оккупационными режимами. Второе – они поднимают ставки, понимая, что для нас важна жизнь каждого человека, чтобы мы испугались и пошли им на уступки", – объяснил Резников.

Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что Вооруженные силы Украины способны дать отпор российскому агрессору, несмотря на его преступные планы.

"Их цель – сделать шаг к уничтожению Украины как государства, поскольку они хотят господствовать в границах бывшей Российской империи. И как промежуточный вариант – федерализация Украины, а дальше – раскол и поглощение страны, как это было чуть больше чем сто лет назад – в 1917 году", – сказал вице-премьер.

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