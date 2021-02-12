В Украине оценили потери от оккупации части Донбасса в 375 млрд гривен

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что потери от оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях на данный момент составили 375 млрд грн.

"По расчетам и экспертным выводам Центра экономических стратегий потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд гривен, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях", – заявил он, передает "Интерфакс-Украина".

Министр также добавил, что по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление региона оцениваются в 585 млрд гривен.

Напомним, ранее Резников раскрыл стратегию России в отношении войны на Донбассе. По его словам, Россия в вооруженном конфликте с Украиной выбрала стратегию выжидания, надеясь на изменение поведения Запада или дестабилизацию в нашем государстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-премьер признался, что "план В" о судьбе Донбасса – это просто символическое выражение. На самом деле имеется в виду готовность искать новые варианты для решения проблемы. Среди них – вероятность введения миротворцев.