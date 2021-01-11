Резников назвал условие прогресса в вопросе мира на Донбассе

Добиться прогресса в вопросе восстановления мира на Донбассе можно лишь при условии обновления Минских договоренностей.

Об этом заявил в статье для для Atlantic Council вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что в нынешней ситуации наша страна демонстрирует готовность делать шаги к миру, а агрессор не отвечает на это взаимностью.

Министр напомнил, что Украина уже выполнила почти все обязательства, взятые на себя на саммите "нормандского формата" в Париже в декабре 2019 года. Так, состоялись два взаимных освобождения удерживаемых лиц, были утверждены 19 участков для разминирования и четыре новых района для разведение сил.

Кроме того, впервые с момента начала конфликта в 2014 году была достигнута договоренность о прекращении огня, которая длится уже пять месяцев.

Также весной 2020 года Украина усилила свою делегацию в Трехсторонней контактной группе, включив в нее членов правительства и руководителей парламентских комиссий. В соответствии с Минскими договоренностями, в состав делегации также вошли украинские представители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. А в ноябре 2020 года открылись два новых пункта пропуска в Луганской области.

"Украина неоднократно демонстрировала готовность возобновить мирный процесс. Однако, поскольку реализация существующих соглашений в их нынешнем состоянии невозможна, их обновление является необходимым предварительным условием для любого дальнейшего прогресса. Задуманные как политико-дипломатическое соглашение, а не как международный договор, Минские соглашения пронизаны взаимоисключающими требованиями", – подчеркнул Резников.

Он напомнил, что сама Россия нарушила условия документа в феврале 2015 года, захватив город Дебальцево и значительные участки дополнительных территорий на востоке Украины, которые лежали за пределами демаркационной линии, согласованной представителями страны-агрессора.

"Несмотря на некоторый прогресс, нам не удалось добиться каких-либо решающих прорывов в мирном процессе с 2015 года. Украинских солдат продолжают убивать. С лета 2020 года наши российские оппоненты использовали все предлоги для того, чтобы парализовать Трехстороннюю контактную группу и нарушить свои обязательства. Украина представила свой план выполнения Минских договоренностей, но российская сторона не представила своего видения", – сделал вывод вице-премьер.

По его словам, сейчас главный вопрос заключается в том, можно ли убедить Россию принять модернизированный вариант Минских соглашений или полностью перейти на новый формат переговоров. Ведь в конечном счете продвижение к миру зависит только от готовности к этому со стороны России.

"Возможности для дальнейших безопасных шагов в рамках действующих договоренностей практически исчерпаны. Слово "безопасный" здесь имеет первостепенное значение. Украина не пойдет ни на что, что украинское общество сочтет неприемлемым, что может еще больше дестабилизировать нынешнюю ситуацию. Мы не рискнем развязать полномасштабную войну в Восточной Европе", – акцентировал внимание Резников.

Подытоживая, он добавил, что Украина надеется на то, что импульс застопорившемуся мирному процессу смогут придать ожидаемые политические изменения в западных странах-партнерах. Ведь в январе 2021 года в должность вступит новый президент США Джо Байден, а вскоре сменится и политическое руководство Германии.

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