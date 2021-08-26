Резников – о результатах заседания ТКГ: мы напомнили России, что она является стороной конфликта на Донбассе

В четверг, 26 августа, состоялось новое заседание Трехсторонней контактной группы. Делегация Украины напомнила россиянам, что РФ является стороной конфликта на Донбассе.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. Его слова передала пресс-служба ТКГ в Telegram. Первый заместитель председателя украинской делегации для участия в ТКГ указал: то, что Российская Федерация – сторона конфликта с Украиной, заявляла ранее и канцлер Германии Ангела Меркель.

Украина в связи с этим призвала РФ ответственно выполнять решение Парижского саммита 2020 года.

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Добавим, что следующее заседание запланировано на среду, 15 сентября. Также на 2 сентября запланировано первое заседание Экспертной группы по экологическим вопросам затопления шахт вдоль линии разграничения.

На переговорах по Донбассу в рамках ТКГ 26 августа Украина призвала:

ускорить подготовку к проведению нового этапа обмена заключенными и удерживаемыми лицами;

обеспечить разблокирования работы КПВВ с российской стороны;

строгого соблюдать режим прекращения огня;

реализовать комплекс мероприятий по разминированию ранее определенных 19 участков на линии разграничения.

Кроме того, украинская сторона направила ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях "перемирия" российскими вооруженными формированиями, которые повлекли потери со стороны Украины.

Напомним, что Резников временно возглавил украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы вместо Леонида Кравчука.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Резников заявлял, что столица Беларуси Минск больше не будет площадкой для переговоров по Донбассу, в частности, из-за действий режима ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.