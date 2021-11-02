Резников – о войне на Донбассе: Украина должна найти собственную модель урегулирования конфликта

Украине нужно искать свой сценарий для решения конфликта на Донбассе. Это же касается и реинтеграции населения и временно оккупированных территорий.

Такое заявление сделал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников по итогам работы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министр отметил, что страна не сможет перенять ни одну из известных моделей урегулирования. Из них возможно взять только общие принципы и отдельные элементы.

Он призвал защитить свое видение, поскольку только в таком случае ситуацию можно разрешить в интересах Украины.

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Напомним, что Резников 1 ноября написал заявление об отставке с поста министра реинтеграции. В итоге "слуги народа" выдвинули его кандидатуру на должность министра обороны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ближайшие пленарные недели в Верховной Раде намерены сменить ряд руководителей министерств. Ротации в ведомствах должны провести 2-5 и 16-19 ноября.