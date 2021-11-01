'Слуги народа' утвердили кандидатуры новых министров и назначили замглавы фракции: названы фамилии

"Слуги народа" назначили нового заместителя фракции. Также утверждены кандидатуры на должности министра обороны, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и руководителя аппарата Верховной Рады.

Такое решение было принято на заседании фракции. Об этом Telegram сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Так, Андрей Мотивиловец был избран первым заместителем главы фракции "СН".

Кандидатом на должность главы аппарата ВР стал Вячеслав Штучный.

Палийчук отмечает, что продолжается обсуждение кандидатур Ирины Верещук, Павла Рябикина, Юлии Свириденко и Алексея Резникова.

Однако ТСН отмечает, что решение уже принято – Верещук выдвигают в министры реинтеграции, а Резникова – в министры обороны.

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Напомним, что Резников и вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский написали заявления об отставке. В правительстве заявили, что решения были приняты по собственному желанию обоих.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ближайшие пленарные недели монобольшинство Верховной Рады намерено сменить ряд руководителей министерств. Ротации в ведомствах должны провести 2-5 и 16-19 ноября.