'Слуга народа' планирует перестановки в правительстве: кому из министров готовят отставку

В ближайшие пленарные недели монобольшинство Верховной Рады Украины может изменить ряд руководителей министерств. Ротации в ведомствах должны провести 2-5 и 16-19 ноября.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL в правительстве. В частности, должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов может получить Руслан Стрелец – заместитель действующего главы ведомства Романа Абрамовского.

2-5 ноября парламент должен рассмотреть заявление Абрамовского об отставке.

Вместо Андрея Тарана министром обороны парламенту могут предложить назначить действующего вице-премьер-министра по реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова.

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Как сообщают собеседники, место Резникова в минреинтеграции хотят отдать Ирине Верещук, заместителю главы оборонного комитета Рады и народному депутату от партии "Слуга народа".

Кроме того, еще одна ротация может состояться в Министерстве стратегических отраслей промышленности. Вместо действующего главы ведомства парламент может назначить главу Таможенной службы Павла Рябикина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров уволил с должности главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка. Временно исполнять обязанности главы ГТС назначена Наталья Науменко.