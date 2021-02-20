Разумков срочно созвал внеочередное заседание Рады: озвучена повестка дня

Во вторник, 23 февраля, состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины.

Распоряжение об этом подписал председатель ВР Дмитрий Разумков, передает пресс-служба парламента.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 12:00 23 февраля 2021, на котором рассмотреть Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями Президента Украины от 18 февраля 2021 года", – говорится в сообщении.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, который должен был вернуть проведение конкурсов на должности в государственных органах.

Позже глава государства пояснил вето на закон о возвращении конкурсов на госдолжности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде выступили за отмену перехода на летнее и зимнее время, но с исключениями.