Раскрытые планы врага – разрушенные планы: в Минобороны объяснили, почему эскалация станет проигрышем для Кремля

Российская эскалация сегодня является очень дорогим и заведомо проигрышным шагом. Ситуация 2014 года сегодня в Украине не может повториться, поскольку наша армия стала намного сильнее и опытнее, у страны есть значительная поддержка партнеров, а военно-политическое руководство государства четко знает, как действовать.

Об этом в своем Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она привела ряд аргументов.

В частности, замминистра обратила внимание на то, что:

не будет такого предательства, как в 2014 году со стороны местных работников правоохранительных органов и некоторых военных;

руководство государства владеет разведданными и имеет возможность оперативно принимать решения;

вооруженными силами управляют боевые командиры, прошедшие ад войны и знающие, что такое хоронить собратьев;

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за прошлые годы в Украине появилось более 400 тыс. участников боевых действий, то есть людей, имеющих боевой опыт в войне с РФ и которых не было в 2014 году;

ВСУ вооружены гораздо мощнее. Кроме того, постоянно поступает оружие и боеприпасы от стран-партнеров;

ВСУ, в отличие от 2014 года, – в полной боевой готовности.

"Обнародованные планы врага – это разрушенные планы, их бояться не надо", – подчеркнула Маляр, добавив, что украинцы больше не уступят ни одного сантиметра своей земли.

Напомним: именно такова была цель и администрации президента США Джо Байдена, которая в последние недели вела активную кампанию по разоблачению засекреченных разведданных – обнародовать планы врага, чтобы снизить их эффективность и сдержать военные действия.

Американские чиновники полагают, что эта стратегия работает. В администрации Байдена отметили, что президента России Владимира Путина застали врасплох некоторыми публикациями. Кроме того, перехваченные разведкой данные свидетельствуют о том, что российские военные и разведчики недовольны раскрытием их планов.

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