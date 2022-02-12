Раскрытые планы врага – разрушенные планы: в Минобороны объяснили, почему эскалация станет проигрышем для Кремля
Российская эскалация сегодня является очень дорогим и заведомо проигрышным шагом. Ситуация 2014 года сегодня в Украине не может повториться, поскольку наша армия стала намного сильнее и опытнее, у страны есть значительная поддержка партнеров, а военно-политическое руководство государства четко знает, как действовать.
Об этом в своем Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она привела ряд аргументов.
В частности, замминистра обратила внимание на то, что:
не будет такого предательства, как в 2014 году со стороны местных работников правоохранительных органов и некоторых военных;
руководство государства владеет разведданными и имеет возможность оперативно принимать решения;
вооруженными силами управляют боевые командиры, прошедшие ад войны и знающие, что такое хоронить собратьев;
за прошлые годы в Украине появилось более 400 тыс. участников боевых действий, то есть людей, имеющих боевой опыт в войне с РФ и которых не было в 2014 году;
ВСУ вооружены гораздо мощнее. Кроме того, постоянно поступает оружие и боеприпасы от стран-партнеров;
ВСУ, в отличие от 2014 года, – в полной боевой готовности.
"Обнародованные планы врага – это разрушенные планы, их бояться не надо", – подчеркнула Маляр, добавив, что украинцы больше не уступят ни одного сантиметра своей земли.
Напомним: именно такова была цель и администрации президента США Джо Байдена, которая в последние недели вела активную кампанию по разоблачению засекреченных разведданных – обнародовать планы врага, чтобы снизить их эффективность и сдержать военные действия.
Американские чиновники полагают, что эта стратегия работает. В администрации Байдена отметили, что президента России Владимира Путина застали врасплох некоторыми публикациями. Кроме того, перехваченные разведкой данные свидетельствуют о том, что российские военные и разведчики недовольны раскрытием их планов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступили с заявлением на фоне растущего напряжения из-за вероятного вторжения РФ в Украину. Они подчеркнули, что мощь украинской армии удерживает Кремль от эскалации и заверили в готовности к любому сценарию развития событий;
экс-замминистра внутренних дел Антон Геращенко призвал украинцев не поддаваться паническим настроениям из-за более широкой информации о возможной атаке РФ. По его мнению, сценарий прямого вторжения российских войск маловероятен.