Рада рассмотрит план вакцинации от COVID-19 и создание Бюро экономической безопасности: повестка на 28 января

В четверг, 28 января, Верховная Рада рассмотрит ряд законопроектов и проектов постановлений, среди которых важный документ, связанный со стартом вакцинации от коронавируса.

В начале работы народные депутаты заслушали доклад главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка о ситуации с тарифами (чтобы посмотреть трансляцию, доскролльте до конца страницы).

Затем Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства.

Согласно документу, препарат сможет подлежать ускоренной госрегистрации при условии, что разрешение на экстренное применение предоставили компетентные органы США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Индии или Евросоюза – по крайней мере одной из этих стран.

В случае его принятия в целом Украина сможет использовать вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm и AstraZeneca.

Также будет рассмотрен проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19.

Кроме того, нардепы рассмотрят во втором чтении проект закона о создании Бюро экономической безопасности Украины. Если его примут, то Государственная фискальная служба и Служба безопасности Украины потеряют "хлебные подразделения".

Также Рада попробует внести изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов.

В свою очередь, будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме.

Всего нардепы должны рассмотреть 60 проектов законов и постановлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января Верховная Рада приняла законопроекты о регулировании работы коллекторов и о налогах с международных посылок.