Пытаемся втянуть в дипломатический процесс: в МИД ответили Кремлю на обвинения в обострении на Донбассе

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев хочет втянуть Москву в дипломатический процесс. Таким образом в ведомстве ответили на слова главы МИД РФ о том, что Украина якобы провоцирует их на силовые действия.

Спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии OBOZREVATEL подчеркнул, что за семь лет оккупации украинцы увидели достаточно российских силовых действий и разрухи. А наши попытки мирного урегулирования Кремль постоянно игнорирует.

Спикер МИД подчеркнул, что России пора прекратить мыслить категориями войны и начать добросовестно выполнять договоренности, достигнутые на саммите в "нормандском формате": отвести силы и средства от линии разграничения, соблюдать режим прекращения огня, разблокировать работы КПВВ, обеспечить доступ СММ ОБСЕ на временно оккупированные территории и соблюдать другие положения итогового документа.

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"Украина стремиться к миру, справедливости и уважении международного права. Мы готовы к дальнейшей встрече в "нормандском формате" без условий, чтобы двигаться дальше. Надеемся, что на такую встречу согласится и Россия", – подчеркнул Николенко.

В то же время он отметил, что украинская сторона оставляет за собой право отвечать на наступательные действия, как это предусмотрено дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы пытается создать провокационную ситуацию и втянуть Россию в силовые действия. Так в Москве отреагировали на первое боевое применение ВСУ беспилотника Bayraktar против российских оккупантов на Донбассе в ответ на огонь с их стороны, во время которого погиб украинский воин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лавров захотел получить перечень вопросов, которые планируют затронуть во время встречи в "нормандском формате".