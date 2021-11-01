Россия озвучила предложения по переговорам в 'нормандском формате', – Лавров

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что направил письменное предложение по нормандскому саммиту ведомствам, которые принимают участие в этом формате встреч. В ответ он ожидает получить перечень вопросов, который будет подниматься на ближайших переговорах лидеров Украины, Франции и Германии с российским президентом.

Сообщение Лаврова передает "РБК Украина", ссылаясь на федеральный телеканал. Он указал, что российская сторона готова к дипломатическому саммиту в любом формате.

"Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как может содержательно и предметно выглядеть следующая встреча, – не важно, на каком уровне – мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Они же постоянно говорят, что "нужно скорее встречаться", но свое видение ожидаемых результатов до сих пор нам не передавали", – указал министр.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Кремле пояснили, что президент России Владимир Путин может встретиться с украинским гарантом Владимиром Зеленским лично и без посредников, однако им будет тяжело общаться, ведь между двумя государственными лидерами существуют непреодолимые разногласия по ключевым вопросам.