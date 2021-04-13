Байден зателефонував Путіну: підтримав Україну та закликав РФ знизити напруженість

Президент США Джо Байден у вівторок, 13 квітня, провів телефонну розмову з лідером Росії Володимиром Путіним і закликав його знизити напруженість на кордоні з Україною. Американський президент висловив свою стурбованість через скупчення російського озброєння біля нашої країни та в окупованому Криму.

Байден також висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, вказано в заяві на сайті Білого дому.

"Президент Байден також чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть діяти рішуче на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, такі як кібернетичні вторгнення і втручання у вибори", – йдеться в повідомленні.

Байден запропонував Путіну в найближчі місяці провести зустріч на вищому рівні, щоб обговорити всі проблеми, що стоять перед США та Росією.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Джо Байден повинен зробити більше для того, щоб стримати військову загрозу Росії та припинити війну на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію негайно припинити нарощування військ на кордоні з Україною і в окупованому Криму.