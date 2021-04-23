Байден назвал одну вещь, которая его порадовала в Путине

Президенту США Джо Байдену понравился комментарий российского лидера Владимира Путина на тему изменения климата.

В речи президента РФ речь шла о сотрудничестве по сокращению выбросов углекислого газа, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Меня очень радует призыв президента Путина к миру сотрудничать по сокращению выбросов углекислого газа, и США надеются на сотрудничество с Россией и другими странами по этому делу. Это многообещающе", – приводит агентство слова Байдена.

Отмечается, что, несмотря на напряженные отношения двух лидеров, в администрации президента США заявляли об открытии к сотрудничеству по общим целям.

"Углекислый газ может оставаться в атмосфере сотни лет. Недостаточно решить проблему новых выбросов. Также важно взять на себя задачу поглощения СО₂, накопившийся в атмосфере", – подчеркнул Путин в своем комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джо Байден 13 апреля провел телефонный разговор с Путиным и призвал его снизить напряженность на границе с Украиной. Американский президент также выразил свою обеспокоенность из-за скопления российского вооружения на территории нашей страны и в оккупированном Крыму.