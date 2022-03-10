Путин заявлял о готовности к прямым переговорам с Зеленским, – глава МИД Турции

Глава России Владимир Путин может согласиться на прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер нашего государства уже давно готов к встрече с агрессором.

Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг, 10 марта, по итогам переговоров министров иностранных дел РФ и Украины, передает CNN. Встреча Дмитрий Кулебы с Сергеем Лавровым не привела к прорывам, но была "важным началом".

"Говорят, что Зеленский готов к такой встрече. И Путин в принципе не против. Путин также сообщил об этой идее президенту Эрдогану", – сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

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Зеленский еще в начале марта призвал Путина убрать своих оккупантов с территории Украины. Он также предложил диктатору провести прямые переговоры и призвал агрессора не бояться диалога.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Украины готов только к тем компромиссам, которые не навредят нашему государству.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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