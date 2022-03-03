Зеленский обратился к Путину: уйди с нашей земли, не хочешь сейчас уйти - сядь со мной за стол переговоров. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. Он призвал его уйти с украинской земли.

Или же сесть за стол переговоров лично. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Киеве на Банковой.

"Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти - сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем - я ж сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?" - обратился Зеленский к Путину.

Зеленский также подчеркнул, что целью Украины является защита и свобода граждан. Вместе с тем, Россия просто хочет поставить на колени целую нацию, в которой люди чувствуют себя равными.

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"Наша цель – защита и свобода. Вообще больше нет ценностей, потому что наши дети – это наша свобода. Что останется после меня? Мои дети. Хочу, чтобы они были живы. Все, я больше ничего не хочу. Я просто этого желаю всем", – подчеркнул президент.

Он также отметил, что сейчас украинцы изрядно объединились. Поэтому страх России заключается в том, что в нашем государстве больше нет отдельно "власти" и "народа".

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Россия ежедневно обстреливает мирные города и убивает невинных людей. Потому Украина просит международное сообщество помочь с закрытием неба.

"Мы хотим ввести закрытие неба, потому что убивают наших людей", - отметил глава государства, добавив, что враг бьет как с территории России, так и из Беларуси.

Кроме того, глава государства высказался по поводу погибших российских военных на территории Украины, и отметил, что хочет, чтобы матери военных забрали тела своих сыновей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 3 марта, начался второй раунд переговоров Украины с Россией по прекращению войны. Киев заявил, что не намерен принимать какие-либо кремлевские ультиматумы. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина потребует немедленного прекращения огня, перемирия, а также обеспечения гуманитарных коридоров для мирных жителей. Все подробности – читайте в нашем материале.