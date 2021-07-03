Путин указом обязал укреплять 'братские связи' с украинцами: текст

В России приняли "Стратегию национальной безопасности", одной из задач которой является якобы "укрепление братских связей с украинским народом". Как именно это планируют делать в документе не указано.

Стратегию утвердил президент РФ Владимир Путин. Она появилась на Официальном интернет-портале правовой информации 2 июля.

В документе указано, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано с помощью, в том числе, укрепления "братских связей между русским, белорусским и украинским народами".

В документе указано, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано с помощью, в том числе, укрепления "братских связей между русским, белорусским и украинским народами".

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Напомним: Путин провел "прямую линию" с россиянами. Политик не только говорил о проблемах граждан, но и в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе".

"Я не считаю, что украинский народ – недружественный. Я считаю, что украинцы и русские – это вообще один народ", – сказал он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что украинцы и россияне – это разные народы и между ними находится пропасть, за которую несет ответственность именно Путин. Глава МИД подчеркнул, что россияне в Украине – национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на слова Путина. Он заявил, что украинцы и россияне – точно не один народ, хотя есть много общего.

"Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле сказали, что пока не ведется подготовка к встрече президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.