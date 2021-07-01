Зеленский: были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве ходили бы гривны

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцы и россияне – это не один народ. При этом он признал, что у нас много общего.

Об этом глава государства сказал в интервью "Интерфакс-Украина". Он призвал наконец-то расставить в этом вопросе все точки над "i".

По мнению Зеленского, хотя у украинцев и россиян есть общая часть истории, родственники, память и общая победа над фашизмом, но мы точно не являемся одним народом.

Он подчеркнул, что если бы украинцы и россияне были одним народом, то "в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развивался бы желто-голубой флаг".

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"Невозможно одновременно говорить о "братском народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин провел "прямую линию" с россиянами. Политик не только говорил о проблемах граждан, он затронул традиционно "вечные темы" – Украину и "братские народы".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что украинцы и россияне – это разные народы и между ними находится пропасть, за которую несет ответственность именно Путин.

Глава МИД подчеркнул, что россияне в Украине – национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими.

"Альтернативные выдумки – это классика российских манипуляций", – указал Кулеба.