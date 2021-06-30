Кулеба ответил на слова Путина о 'братском' народе: Россия убила тысячи людей

Украинцы и россияне – это разные народы и между ними находится пропасть, за которую несет ответственность президент РФ Владимир Путин.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на слова Путина о "братском" народе.

"Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украине, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию", – сообщил дипломат.

Глава МИД подчеркнул, что коренные народы Украины – это крымские татары, крымчаки, караимы, а россияне – национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими.

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"Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки – это классика российских манипуляций", – указал Кулеба.

Также министр добавил, что Путин снова рассказывает о неком "внешнем управлении", мечтая чтобы вопросы Украины решались в Москве.

"Позиция президента Украины и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих", – подытожил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин провел "прямую линию" с россиянами. Политик не только говорил о проблемах граждан, он затронул традиционно "вечные темы" – Украину, "братские народы" и противостояние с США.