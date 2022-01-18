'Путин сделал наибольшую ошибку в своей карьере', США могут предоставить Украине летальное оружие, – сенатор

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине летальное оружие в случае вторжения на ее территорию сил России. А руководство РФ обязательно заплатит цену за свою большую ошибку – агрессию против страны-соседа.

Такое убеждение высказал сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь, передает "Интерфакс-Украина". Он посетил Киев и, в составе двухпартийной делегации американского Конгресса, 17 января встречался с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба ОП.

"Думаю, Владимир Путин сделал наибольшую ошибку в своей карьере, недооценив, насколько храбро народ Украины будет бороться с ним, если он вторгнется. Мы введем очень болезненные экономические санкции, но еще важнее то, что дадим народу Украины летальное оружие, в котором он нуждается для того, чтобы защищать свои жизни", – заявил политик.

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По его словам, не важно – будут это переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin или ракетные системы Stinger, стрелковое оружие или катера – Россия столкнется с последствиями и заплатит цену.

При этом сам российский лидер Путин, убежден Блюменталь, "войдет в историю, как пария".

Его коллега по Демократической партии Джин Шахин (сенатор от Нью-Гэмпшира) подчеркнула, что они хотят донести украинскому народу: США стоят на стороне Украины и поддерживают усилия властей обеспечить ему возможность самому решать свое будущее.

"Мы также хотим отправить меседж Путину – он должен понять, что мы стоим с Украиной, и притянем его к ответственности, если он будет угрожать ее суверенитету", – заявила она.

Со своей стороны республиканец от Огайо Роб Портман добавил, что сенаторы двух партий в Вашингтоне не всегда и не во всем соглашаются друг с другом. Однако в вопросе Украины они едины.

"Защита свободы – это то, что нас объединяет и что мы поддерживаем, здесь нет политических границ", – заверил он.

Добавим: министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украина получит новое легкое противотанковое оружие из-за нарастания угрозы вторжения России. Также он добавил, что британские военнослужащие проведут обучение украинских коллег, чтобы помочь ВСУ в использовании нового оружия.

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