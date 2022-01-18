Директор ЦРУ посетил Украину и провел переговоры с Зеленским: затронули вопрос агрессии России

На фоне угрозы вторжения российских войск в Украину с рабочим визитом приезжал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Джозеф Бернс. Это произошло еще на прошлой неделе, американский дипломат встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на собственные источники. В то же время информацию в Twitter подтвердила репортер Белого дома Наташа Бертран, освещающая вопросы национальной безопасности, в том числе и для указанного издания.

"Директор ЦРУ прибыл в Киев на прошлой неделе и встретился с Зеленским на фоне наращивания военных сил России", – подчеркнула журналистка.

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По ее словам, Бернс и Зеленский обсуждали "текущие оценки риска новой агрессии РФ для Украины".

В материале CNN добавляют, что разговор велся о текущей ситуации со сосредоточением российских войск у украинских границ, угроз Кремля Киеву или Западу. А также по поводу совместных "усилий для деэскалации напряженности".

Отмечается, что Бернс консультировался с коллегами по разведке из-за опасений дальнейшего вторжения России в Украину".

В издании отмечают, что в американском Центральном разведуправлении придерживаются давней политики – не комментировать и не разглашать публично информацию о поездках своего директора.

"США раскрыли вероятный сговор России под "фальшивым флагом", – со своей стороны добавила Бертран, используя термин, означающий "преднамеренное искажение информации о принадлежности или мотивах кого-то".

Как сообщал OBOZREVATEL, западные СМИ пишут, что на прошлой неделе в Украину также прибыл отряд спецназовцев из Канады. Он был направлен на фоне роста напряженности на украинских границах, а еще в отношениях между НАТО и РФ. Журналисты отмечают, что канадские военнослужащие приехали не для учений.