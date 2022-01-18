Канада перекинула в Украину отряд спецназовцев на фоне агрессии России – СМИ

Власти Канады направили в Украину элитный полк специальных операций (CSOR). Это произошло на фоне роста напряженности между военным альянсом НАТО и Российской Федерацией, которая сосредоточила десятки тысяч своих солдат и техники у украинских границ.

Речь идет о небольшом контингенте спецназовцев, который отправился к нам примерно 9 января, и учений он не проводит. Об этом сообщает Global News, ссылаясь на собственные источники (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам собеседников издания, развертыванию такого отряда бойцов послужили дипломатические переговоры, целью которых было предотвращение российской агрессии по отношению к Украине. Они зашли в тупик, а на границе украинского государства до сих пор находятся около 100 тысяч военнослужащих РФ.

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Так, подчеркивает издание, присутствие в Украине спецназовцев из западных стран является своеобразной "частью попыток союзников из Североатлантического альянса сдержать агрессию России". А также "определить способы предоставления помощи украинскому правительству".

"Перед подразделением была поставлена задача помочь разработать планы эвакуации канадского дипломатического персонала в случае полномасштабного вторжения", – говорится в материале.

Стоит отметить, что ни правительство, ни в канадских Вооруженных силах не захотели официально подтвердить присутствие своего спецназа в Украине. А вот пресс-секретарь командования силами специальных операций Канады Эмбер Бино сказала, что такие действия являются лишь "частью более широких усилий ВС по поддержке сил безопасности Украины".

Она утверждает, что канадские спецназовцы проводят в нашей стране учения, а также делятся "инструкторским и лидерским опытом" с украинскими коллегами еще с 2020 года в рамках миссии UNIFIER.

По данным же издания, последний контингент спецназа, который находится в Украине уже неделю, не проводит учений.

Напомним: 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета РФ – НАТО между представителями российской стороны и 30 стран-членов Альянса. На переговорах россияне требовали "гарантий безопасности", но Запад дал жесткий ответ. Подробнее о встрече и темах, которые на ней поднимались, читайте по ссылке.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия потребовала Североатлантического альянса отказаться от размещения войск в странах, присоединившихся к нему с 1997 года. Однако там на такие "уступки" Кремлю идти не собираются.

Также Столтенберг напомнил о десятках тысяч солдат РФ и ее тяжелой технике у границы с Украиной. Он предупредил, что для разрешения кризиса в регионе не украинское государство, а Россия-агрессор должна проявить гибкость.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил убеждение, что Россия в любой момент способна коварно усилить свое военное присутствие на границе с Украиной. В частности, личный состав армии РФ там могут увеличить до 1 млн солдат.