Британия экстренно поставит в Украину противотанковое вооружение из-за риска агрессии РФ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина получит новое легкое противотанковое оружие из-за нарастающей угрозы вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Также он добавил, что британские военнослужащие проведут обучение украинских коллег, чтобы помочь ВСУ в использовании нового оружия.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что поставка оружия носит исключительно оборонительный характер. Об этом сообщает издание The Guardian.

Эксперты заявили, что поставленное оружие, скорее всего, будет ручным легким противотанковым оружием нового поколения с дальностью стрельбы в несколько сотен метров.

"Позвольте мне прояснить: эта поддержка предназначена для ближнего действия и явно оборонительных возможностей оружия. Оно не является стратегическим оружием и не представляет угрозы для России. Украина должна использоваться его в целях самообороны", – сказал Уоллес.

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В свою очередь украинский министр обороны Алексей Резников в Twitter поблагодарил британских коллег за такое решение. По его словам, такая поддержка от международных партнеров сделает обороноспособность еще более сильной и придаст больше уверенности гражданам в евроатлантическом будущем страны.

Ukraine highly appreciates Britain’s decision to provide a new security package with light, anti-armour, defensive weapon systems! 🇺🇦🤝🇬🇧 Thanks to our friend @BWallaceMP for the great speech in the 🇬🇧 Parliament! pic.twitter.com/UTQf6VksaH — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 17, 2022

Также на решение Великобритании отреагировал журналист Юрий Бутусов. Он написал в своем Facebook, что это грандиозное продвижение для нашей обороноспособности и внешней политики, которое трудно переоценить. Также журналист предположил, о каком именно оружии может идти речь.

Бутусов пишет, что в категорию "легкое противотанковое вооружение" можно зачислить различные типы гранатометов на вооружении и на складах британской армии.

"Британцы имеют на складах старые гранатометы LAW80 – отличное оружие, а на вооружении у них выдающиеся образцы противотанковых гранатометов - NLAW/MBT LAW шведского производства. Новейшая модификация MBT весит всего 12 кг и может поражать цель как Джавелин либо прямым выстрелом, либо атакой сверху, боевая часть тандемная", – пишет журналист.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дальнейшие поставки вооружения в Украину не будут способствовать деэскалации конфликта. По ее словам, урегулирования ситуации нужно добиваться исключительно дипломатическим путем.

Также глава немецкого МИД говорила, что ее страна, как и США, стоит на стороне Украины перед лицом военной угрозы от России. В то же время взгляды Берлина и Вашингтона относительно поставки нашему государству оружия расходятся.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Германии заявила, мол, сила альянса Европы и США не измеряется ракетами и танками. Зато, считает Бербок, его мощь заключается в объединении для защиты и отстаивании общих ценностей.

К слову, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не исключает вероятности размещения Москвой своего оружия в Украине. Речь идет именно о наступательном вооружении РФ.