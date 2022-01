Британия экстренно поставит в Украину противотанковое вооружение из-за риска агрессии РФ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина получит новое легкое противотанковое оружие из-за нарастающей угрозы вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Также он добавил, что британские военнослужащие проведут обучение украинских коллег, чтобы помочь ВСУ в использовании нового оружия.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что поставка оружия носит исключительно оборонительный характер. Об этом сообщает издание The Guardian.

Эксперты заявили, что поставленное оружие, скорее всего, будет ручным легким противотанковым оружием нового поколения с дальностью стрельбы в несколько сотен метров.

"Позвольте мне прояснить: эта поддержка предназначена для ближнего действия и явно оборонительных возможностей оружия. Оно не является стратегическим оружием и не представляет угрозы для России. Украина должна использоваться его в целях самообороны", – сказал Уоллес.

В свою очередь украинский министр обороны Алексей Резников в Twitter поблагодарил британских коллег за такое решение. По его словам, такая поддержка от международных партнеров сделает обороноспособность еще более сильной и придаст больше уверенности гражданам в евроатлантическом будущем страны.

Ukraine highly appreciates Britain’s decision to provide a new security package with light, anti-armour, defensive weapon systems! 🇺🇦🤝🇬🇧 Thanks to our friend @BWallaceMP for the great speech in the 🇬🇧 Parliament! pic.twitter.com/UTQf6VksaH