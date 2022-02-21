На заседании Совбеза РФ заговорили о признании независимости 'Л/ДНР' в пределах всей территории Луганской и Донецкой областей

Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев выступил со скандальным заявлением относительно так называемого признания независимости террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Он отметим, что "независимость" нужно признавать в их административных границах включая Мариуполь.

Об этом Колокольцев сказал на заседании Совета безопасности России, на котором в понедельник, 21 февраля, российские чиновники во главе с Владимиром Путиным, обсуждали "признание независимости" оккупированных украинских территорий.

Он заявил, что "правосубъектность" "республик" Россия должна принять в тех админграницах, в которых они находились "до оккупации ВСУ".

"От Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", – сказал российский пропагандист.

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Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей канале в Telegram прокомментировал скандальное заявление россиянина. "Пусть попробуют. Дадим в зубы!" – написал он.

Отметим, что в "конституциях" обеих псевдореспублик указаны их границы в пределах всей Донецкой и всей Луганской областей. Следовательно, "признание" субъектности "Л/ДНР" несет Украине огромные риски в том плане, что РФ под предлогом защиты "своих граждан" может начать определенные действия на подконтрольной Украине территории.

Решение относительно "Л/ДНР", как заявил Путин, будет принято уже сегодня. Все участники заседания выступили "за" такое решение. Подробнее о том, какие высказывания звучали во время заседания, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, главари террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" обратились с просьбой к Путину признать независимость "республик". Кроме того, террористы потребовали заключить дружбу с РФ, что предполагает сотрудничество в сфере обороны.