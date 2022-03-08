Япония даст Украине защитное снаряжение: страна пошла на такой акт впервые в истории

Во вторник, 8 марта, состоялось подписание межправительственного соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Японией. Согласно документу, Страна Восходящего солнца предоставит Вооруженным силам Украины военное защитное снаряжение, в том числе и для использования в чрезвычайных ситуациях. На такой шаг Япония пошла впервые за свою историю.

О беспрецедентной поддержке со стороны азиатской страны сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский на своей странице в Facebook. Он отметил, что военное снаряжение предоставляется бесплатно.

Корсунский рассказал, что именно получат наши ВСУ от азиатских друзей.

"Сегодня состоялось подписание межправительственного соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Японией о предоставлении Правительству Украины на безвозмездной основе защитного орудия для нужд Вооруженных Сил, а именно – бронежилетов, шлемов, палаток, зимней одежды, медикаментов, генераторов, камер, разнообразного орудия для использования в чрезвычайных ситуациях", – сообщил посол.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 февраля Япония ввела санкции против России из-за ее агрессии, направленной на Украину. Они содержат запрет на выпуск российских облигаций в Японии и замораживание активов некоторых россиян, а также ограничение поездок в страну.

1 марта Япония призвала Россию немедленно вывести войска из Украины.

7 марта в Японии напомнили, что часть Курильских островов является японской территорией. Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Северные территории Курильских островов являются "территорией, принадлежащей Японии, над которой она имеет суверенитет". Это произошло на фоне войны, развязанной Россией в Украине.