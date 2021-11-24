Путин готовит Россию к третьему распаду, – оппозиционер

Президент РФ Владимир Путин стремительно ведет страну к распаду. Он станет третьим после развала Российской империи в 1917 году и советской России в 1991-м.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко. "На самом деле Россия действительно торгует хаосом, торгует неприятностями", – сказал он, комментируя статью бывшего помощника Путина Владислава Суркова, посвященную "экспорту хаоса" в страны, граничащие с Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Путин довольно стремительно лично, своими усилиями, ведет дело к третьему периоду распада России. Первый был в 1917 году, второй – в 1991-м. Я полагаю, что эти его телодвижения в конечном итоге приведут именно к такому результату", – спрогнозировал оппозиционер.

Говоря о статье Суркова, он заметил, что "Сурков – очень плохо образованный, малограмотный человек, который написал некоторый набор бессвязных слов с упоминанием известных фамилий, которые подобраны по признаку внешнего звучания".

"Гегель, Гёдель, не хватает еще Бабеля и Бебеля. И Гоголя туда надо было включить. То, что он написал – это полный бред", – сказал Яковенко.

Вместе с тем, по словам оппозиционера, сегодня идею полномасштабного наступления на Украину в России поддерживают только люди, далекие от военных тем, либо "карикатурные персонажи".

К последним он отнес Суркова, а также "декана Третьякова" – декана факультета телевидения Московского государственного университета Виталия Третьякова, – который в своем Twitter-аккаунте предложил опрос на тему точной даты нападения России на Украину.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в одном из интервью Сурков признался, что еще в 1990-х годах говорил о необходимости "воссоединения" украинского Крыма с Россией. Капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах заявил, что Путин "отравлен властью" и готов втянуть мир в войну.