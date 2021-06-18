Сурков рассказал о намерениях оккупировать Крым еще в 90-х

Бывший помощник российского президента-агрессора Владислав Сурков заявил, что "хлопотал о воссоединении" украинского Крымского полуострова с Россией еще в 90-х годах. Акта сепаратизма, оккупации или расчленения отдельного государства он в этом не находил.

Об этом он рассказал в интервью изданию Financial Times. В тот период правая рука Владимира Путина работал в крупной компании по нефтедобыче "ЮКОС" и направил записку о необходимости "вернуть" Крым России высокопоставленному политику.

Однако при этом экс-помощник Путина признал, что на момент "перестройки" у России не было тех возможностей и ресурсов, чтобы провести оккупационную операцию, аналогичную той, что была начата и завершена в 2014 году.

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"Украина – это ведь по сути "мягкая ткань", которая объединяет "кости" – Россию и Запад. Она вполне может быть преобразована в конфедерацию с большой свободой для регионов", – цитирует Financial Times Суркова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Владислав Сурков отрицает украинскую государственность, но имеет специфическое представление о ее будущем.