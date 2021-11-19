Путин отравлен властью, он может втянуть мир в войну, – офицер НАТО

Президент страны-агрессора России Владимир Путин ведет себя "развязно" в отношении Украины. Он "отравлен властью" и способен не только на агрессивные действия на украинском направлении, но и на втягивание мира в новую глобальную войну.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал капитан первого ранка в отставке ВМС США Гарри Табах. "У диктаторов, которые так долго у власти, развивается паранойя, они больны, они отравлены этой властью. Они могут совершить какой-то безумный поступок", – заверил он.

В частности, офицер НАТО сказал, что ситуацию с мигрантами на границе Беларуси и Польши Путин использует не только для дестабилизации Европы, но и для самоутверждения внутри собственной страны и за ее пределами.

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"Он показывает своим людям: дескать, смотрите, что они там творят, а я вас оберегаю от всего этого, обеспечиваю стабильность и процветание. А потом все будут ему звонить, просить собраться, потому что без него эту проблему решить не могут", – заметил Табах.

"Это его старый финт, как и любого диктатора", – добавил офицер.

Он заверил, что Путин не отказался от идеи создания на территории Украины "новороссии", но на открытое масштабное вторжение, по всей видимости, уже не готов.

"Он ведет себя развязно с Украиной. Каждый день на Донбассе гибнут ваши солдаты. Он никогда не откажется от идеи "новороссии". Опасность широкого наступления есть всегда. Но Украина сегодня – это не Украина 2014 года", – сказал Табах.

Таким образом, "нахрапом" захватить Украину Кремлю не удастся, заверил он. "Да ему и не надо. Он уже внес достаточный раскол в украинское общество – как и в американское", – заметил офицер.

Тем не менее, он подчеркнул, что Украина всегда должна быть готова к войне. "Если вы не будете готовиться к войне, как в 2014 году, как Польша в 1939 году, война точно будет. А если готовиться к войне, то ее можно избежать", – подытожил Табах.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что никогда не согласится с тем, что РФ является стороной конфликта на Донбассе. Обеспокоенность наращиванием сил вблизи границ Украины он назвал неоправданной.