Пушилин у Соловьева попытался сыграть Путина: что сказал

Юрий Сергиенко
Политика
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Пушилин у Соловьева попытался сыграть Путина: что сказал
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Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы Вооруженные силы Украины "отвели свое вооружение от линии соприкосновения". Также он очередной раз обвинил ВСУ в якобы "обстрелах Донбасса", когда сами оккупанты убили украинского военного и почти 60 раз открывали огонь, в том числе из "Градов".

Свое заявление Пушилин сделал 23 февраля в эфире пропагандистского YouTube-канала Соловьев Live. Кроме того, он заявил, что Украина якобы "может начать наступление".

"Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения. Самый оптимальный вариант – чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие", – заявил главарь "ДНР".

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Также Пушилин утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "может начать наступление в обозримом будущем, и ситуация пойдет в разнос".

Отметим, что такие заявления главаря террористов больше похожи на попытки подражать президенту страны-агрессора Владимира Путина. Тот ранее выдвинул Украине ряд требований, которые невыполнимы. Среди них отказ от поставок вооружения от западных партнеров и вступления в НАТО.

Как сообщал, 22 февраля Путин заявил, что Россия признала "ДНР" и "ЛНР" в тех границах, которые обозначены в их так называемых "конституциях". Минских соглашений больше не существует. О чем еще он говорил, читайте в нашем материале.

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