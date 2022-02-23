Псаки заявила, что встреча Байдена и Путина не обсуждается, но двери для дипломатии открыты

Президент США Джо Байден не планирует участвовать в саммите с главой России Владимиром Путиным. Мероприятие по вопросам безопасности на фоне агрессии РФ против Украины ранее допускали ориентировочно после 24 февраля, как и возможную встречу двух лидеров.

После последних действий Кремля, который признал "независимость "Л/ДНР", а на Донбассе начали фиксировать перемещение российской или без опознавательных знаков военной техники, о саммите речи больше не идет. Но двери для дипломатии Москве открыты, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которую процитировало издание The Hill.

"Пока это точно не в планах. Но мы никогда не собираемся полностью закрывать дверь для дипломатии", – сперва сказала она.

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Отметим, что ранее в администрации американского лидера допускали возможность саммита между США и Россией, а также личной встречи Байдена с Путиным. Она "анонсировалась" после переговоров главы Госдепа Энтони Блинкена с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и при условии, "если не будет российского вторжения в Украину".

22 февраля госсекретарь США встретился с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Оба отметили, что их страны отданы дипломатическому урегулированию кризиса. Блинкен также заявил, что действия Москвы направлены на разрушение украинской демократии, а глава страны-агрессора Путин своим решением по "Л/ДНР" показал – Минских договоренностей больше не существует.

В итоге американский дипломат отказался от запланированной на 24 февраля встречи с главой МИД РФ. Позже Псаки подчеркнула, что и саммит безопасности на уровне Вашингтона и Москвы тоже больше не в планах. В то же время добавила, что отмена переговоров Блинкена и Лаврова еще не означает прекращения дипломатического подхода.

"Дипломатия не может быть успешной, если Россия не изменит курс. И, как сказал Блинкен, для него было бы нецелесообразно проводить сейчас встречу с Лавровым. И всегда предполагалось, что после этого будет какое-либо взаимодействие с президентом Путиным", – добавила спикер Белый дом.

По ее словам, только деэскалация со стороны России может стать предпосылкой для проведения встреч на таких уровнях.

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