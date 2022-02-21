Байден и Путин согласились провести саммит по вопросам безопасности и встречу: названо условие

Президенты США Джо Байден и Российской Федерации Владимир Путин согласились на участие в саммите по обсуждению безопасности и стабильности в Европе. Главным его вопросом станет прекращение огня на востоке Украины и сдерживание России от вторжения в соседнюю страну.

Это стало результатом телефонных переговоров, состоявшихся 20 февраля между французским лидером Эммануэлем Макроном сперва с главой РФ, а затем отдельно с американским лидером, информируют Елисейский дворец и Белый дом. В последнем добавили, что Байден фактически согласился и на личную встречу с Путиным.

По словам Макрона, которого цитирует его пресс-служба, президенты США и РФ в принципе согласны на проведение саммита по безопасности. Правда, он может произойти лишь в случае, если не будет российского вторжения.

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Французский лидер предложил сначала провести такое мероприятие между Байденом и Путиным, а в дальнейшем – с другими сторонами, заинтересованными в обсуждении вопроса безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Ожидается, что подготовку саммита возложат на главу Государственного департамента США Энтони Блинкена и главу российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова. Оба должны встретиться в этот четверг, 24 февраля.

В Белом доме подтвердили готовность к дипломатии и участие Байдена в саммите, "если не произойдет вторжения". Отмечается, что президент США дал принципиальное согласие и на встречу с главой РФ. Она может состояться после переговоров Блинкена и Лаврова, но только "если Россия не продолжит военные действия".

"Президент в принципе согласился на встречу с Путиным после этой встречи (американского госсекретаря и российского министра иностранных дел. – Ред.), опять же, если вторжение не произойдет", – сообщила спикер Белого дома Джен Псаки.

В то же время подчеркнула, что Вашингтон готов и к решительным действиям на случай, если РФ все-таки "выберет атаку".

"Мы готовы наложить быстрые и тяжелые санкции, если Россия вместо этого (дипломатии. – Ред.) выберет войну. И сейчас, похоже, она очень быстро готовится к полномасштабному нападению на Украину", – резюмировала Псаки.

Напомним: 20 февраля президент Франции после разговора с российским коллегой позвонил сначала президенту Украины Владимиру Зеленскому, затем пообщался по телефону с американским лидером и снова связался с Путиным. Также по теме российской эскалации вокруг Украины Макрон поговорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Байден после разговора с Макроном созвал срочное заседание Совета нацбезопасности из-за агрессии РФ. Его подробности в Белом доме и СМИ пока не описывались.

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