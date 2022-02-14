Пристайко объяснил свое скандальное заявление о готовности Украины отказаться от вступления в НАТО

Марина Лисничук
Политика
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Пристайко объяснил свое скандальное заявление о готовности Украины отказаться от вступления в НАТО

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко разъяснил свои слова о возможном отказе от заявки на членство в Североатлантическом альянсе. Он заверил, что страна не будет пересматривать свои стремления присоединиться к НАТО.

Дипломат подчеркнул, что цитата в интервью BBC стала результатом недоразумения – его слова вырвали из контекста. Уже в комментарии изданию Reuters он поблагодарил за шанс разъяснить позицию.

"Сейчас мы не являемся членом НАТО и, чтобы избежать войны, готовы на много уступок, что мы и делаем в разговорах с россиянами", – сказал Пристайко.

По его словам, это не имеет ничего общего с НАТО, что закреплено в Конституции Украины. В частности, не является отсрочкой для амбиций нашего государства быть в этом западном военном альянсе.

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Пристайко объяснил свое заявление о возможном отказе Украины от вступления в НАТО, если это поможет избежать войны с РФ

"Мы говорим о том, что сейчас не в семье, поэтому должны искать что-то другое, например, двусторонние соглашения с Британией, США. Поэтому, кроме НАТО, мы ищем какие-то другие договоренности, которые позволили бы нам выжить в этом конкретном испытании прямо сейчас", – объяснил он.

На вопрос, меняет ли Украина свою заявку на членство в НАТО, Пристайко еще раз ответил: "Нет".

Напомним: BBC Radio 5 Live в Twitter опубликовало отрывок интервью украинского посла в Британии, в заявлении которого говорилось, что "Украина может рассмотреть отказ вступления в НАТО, если это позволит избежать войны с Россией".

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что дипломату придется прояснить ситуацию и позицию по поводу членства Украины в НАТО. Со своей стороны спикер МИД Олег Николенко сразу заверил, что слова Пристайко были просто вырваны из контекста.

Как сообщал OBOZREVATEL, более 60% европейцев считают, что НАТО должно встать на защиту Украины в случае вторжения войск РФ. Это показал опрос среди жителей семи стран Евросоюза. Люди подчеркнули, что вероятное нападение России на Украину будет угрожать безопасности всего континента.

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