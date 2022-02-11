НАТО усиливает военное присутствие в Румынии: Столтенберг предупредил о риске вооруженного конфликта в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европе может угрожать риск вооруженного конфликта. Он призвал Москву снизить напряженность и начать путь деэскалации.

Об этом он сказал на конференции для журналистов в Румынии. В этой стране Соединенные штаты разместили тысячу военных для поддержки восточного фланга Североатлантического альянса. Трансляция велась на Twitter-странице пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску 11 февраля (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы)

Он подчеркнул, что присутствие дополнительных войск НАТО в Румынии крайне важно. Страны-члены НАТО, по его словам, "готовы и бдительны".

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"Наращивание военной мощи вокруг Украины продолжается, поэтому реальный риск вооруженного конфликта в Европе", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также предположил, что украинскому государству может грозить не только вторжение российской армии, но и попытки свержения власти агентами из Москвы и кибератаки. По его словам, НАТО точно не знает о планах Кремля, поэтому мировые лидеры постоянно призывают российские власти к деэскалации.

Отметим, что визит Столтенберга состоялся в тот же день, когда первые американские военные прибыли в румынскую авиабазу "Михаил Когальничану". Накануне 9 февраля они приземлились в Румынии. Это часть шага Вашингтона относительно передислокации тысячи военных из Фильзека, Германия, в Румынию.

Клаус Йоханнис, президент Румынии, во время встречи со Столтенбергом обратил внимание на то, что база расположена "в 200 милях от аннексированного Крыма". У Румынии и Украины есть часть общей границы, поэтому, как сказал он, в стране "четко воспринимают действующую угрозу безопасности".

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с взиманием российских войск к границам Украины НАТО планирует расширить присутствие в Румынии, Словакии и Болгарии. Соответствующее решение уже было принято странами-членами. На восточный фланг могут быть направлены французские и американские военные.