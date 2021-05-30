Визит Байдена в Украину: Чалый назвал дату и условия

Визит в Украину президента США Джо Байдена на празднование 30-й годовщины Независимости Украины маловероятен. Однако при определенных условиях он может произойти.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. "Вероятность приезда американской высокопоставленной делегации – 100%. Потому что мы стратегические партнеры, и я надеюсь, что таким образом они отреагируют – и участием в Крымской платформе, и участием в мероприятиях к 30-летию Независимости", – сказал дипломат.

Он добавил, что делегацию США может возглавить Байден при условии, что Россия прибегнет к новой масштабной эскалации на фронте. "Если будет эскалация российских военных действий, то Байден может продемонстрировать позицию США своим присутствием", – предположил Чалый.

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В этом контексте он напомнил, что на сентябрь текущего года запланированы новые масштабные белорусско-российские военные учения "Запад-2021", что также является фактором, который может сыграть свою роль.

Дипломат отметил, что события стремительно развиваются, и появление "окна возможностей" для визита президента США в Украину не исключается. Главное – правильно воспользоваться им.

"Все возможно в мире и в дипломатии. Иногда для этого нужны сверхусилия. Надо постоянно быть в такой динамике и активности, которую должен задавать руководитель страны, чтобы потом, когда появляется окно возможностей, ты был в правильное время в правильном месте. И тогда таких нереальных вещей можно достичь", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины сообщили, что в августе страну может посетить Вселенский патриарх Варфоломей.