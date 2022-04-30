Президент Азербайджана открыто заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины. В то же время политик не возразил, что у государства "хорошие отношения" с агрессором Россией.

Выступая на пресс-конференции в пятницу, 29 апреля, Алиев отметил, что Азербайджан не избегает вопросов об Украине и "не прячется за деревом". Трансляция мероприятия велась на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В то же время лидер страны заявил, что международное сообщество, поддерживая целостность Молдовы и Грузии, не относилось так же к Азербайджану во время конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

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"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны. Мы открыто заявляем об этом и не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права не должны искажаться из-за политического превосходства", – заявил Алиев.

Президент Азербайджана посоветовал украинскому государству "никогда не соглашаться на оккупацию".

Как сообщал OBOZREVATEL, Азербайджан отказался выполнять требования президента РФ Владимира Путина оплачивать газ рублями. Такой ультиматум страны-агрессора нарушает долгосрочные контракты, предусматривающие оплату за голубое топливо долларами и евро.