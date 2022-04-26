Путину отказал даже Азербайджан: газовый ультиматум провалился

Выполнять требования президента РФ Владимира Путина оплачивать газ рублями отказался не только ЕС, но и Азербайджан. Такой ультиматум страны-агрессора нарушает долгосрочные контракты, которые предусматривают оплату за голубое топливо долларами и евро.

Как сообщает российский "Интерфакс", в Азербайджане опровергли информацию о том, что они якобы готовы послушаться Путина и оплачивать газ рублями. "В СМИ в понедельник была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не отражает действительности", – заявили в SOCAR.

Тот договор, в рамках которого "Газпром" поставляет газ в Азербайджан, рассчитан до 2023 года. Россия не имеет права в одностороннем порядки пересматривать любые условия, в том числе и валюту, которой нужно оплачивать товар. "Объемы поставок будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы", – говорится в публикации издания.

Видео дня

Отметим, Европейская комиссия изучила Путина оплачивать газ в рублях и пришла к выводу, что это нарушит санкции. Таким образом, ни одна страна ЕС не должна оплачивать голубое топливо российской валютой.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина предложила Европейскому Союзу оплачивать российские нефть и газ по "иранской модели". Оплату переводить на специальный счет, к которому РФ сможет получить доступ после прекращения войны против Украины.