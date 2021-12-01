Послание Зеленского к Верховной Раде: онлайн-трансляция и все подробности

В среду, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступит в парламенте с традиционным посланием к Верховной Раде. Вопросы, которые он должен затронуть, будут касаться внутреннего и внешнего положения государства.

На заседание пригласили представителей общественности, среди которых ветераны, ученые и медики. Его будут показывать онлайн на YouTube-каналах нескольких СМИ, а OBOZREVATEL предлагает текстовую трансляцию события (чтобы посмотреть фото и видел, доскролльте новость до конца).

08:00 – Накануне в Telegram-канале "слуги народа" Александра Качуры сообщалось, что на заседание ВРУ, где выступит президент, планируют пригласить общественность. Сам нардеп счел это хорошей инициативой, ведь, по его словам, парламент должен быть максимально открытым.

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08:10 – В сети также был опубликован список лиц, которых планировалось пригласить на послание президента в Раде.

08:15 – В Верховной Раде материалы с тезисами послания президента раздали на специальных открытках с QR-кодом. Как пишет "Укринформ", на одной стороне синего листа формата А5 напечатано изображение Государственного Герба Украины, а с другой – QR-код, отсканировав который можно ознакомиться с тезисами выступления главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября Владимир Зеленский провел пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины", посвященный экватору его каденции. В течение 5,5 часов глава государства отвечал о "вагнергейте", войне на Донбассе, борьбе с олигархами и прочем.