Борьба с пандемией, двойное гражданство и национальный авиаперевозчик: главное из послания Зеленского к Верховной Раде

В среду, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде с посланием к народным депутатам. Обращение посвящено 2,5 годам Зеленского на должности президента и касалось ситуации в Украине и положения нашей страны на международной арене.

В частности, глава государства затронул темы борьбы с олигархами и с пандемией коронавируса.

OBOZREVATEL собрал главные заявления Зеленского.

Президент заявил, что 30 лет назад Украина сделали большой шаг, но не пошла дальше – "мы обрели независимую Украину, но так и не начали строить независимость".

"Независимую от чужого влияния и чужих интересов, где закон один для всех и решает все, а не один решает все и для всех это закон. Где Конституция – это большой общественный договор, а не маленький кулуарный договорнячок. Где политики работают на 100% граждан, а не 20% ВВП одного гражданина", – сказал он.

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Зеленский выразил уверенность, что в борьбе с олигархами победит Украина.

В ноябре в стране сделали 6,5 млн прививок, а в общей сложности – 24 млн прививок. В настоящее время доступны миллионы доз AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna.

Зеленский планирует до 10 декабря внести в Верховую Раду законопроект об экономическом паспорте украинца.

В соответствии с этим документом средства от платы за использование недр будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины, которые по достижении совершеннолетия они смогут использовать для получения образования в Украине или покупки собственного жилья.

Глава государства анонсировал программу "Украинская мечта" по выдаче потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам под 5% в гривне. Кредиты будут выдаваться для покупки недвижимости, электромобилей и получения образования или смены профессии.

По словам президента, зарплата врачей за год выросла вдвое. С 1 января она составит минимум 20 000 грн, а средняя зарплата медиков будет 24 000 грн.

Зеленский сообщил, что Украина по итогам 2021 года впервые с 2013-го снизит прямой госдолг ниже 50% ВВП.

Украина выполнила около 60% обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, наша цель – имплементация Соглашения.

"По подсчетам правительства, в целом выполнено около 60% всех обязательств Украины по Соглашению, при чем 25% из них – только в этом году", – сказал глава государства.

Первый рейс национального авиаперевозчика Ukrainian national airlines (UNA) состоится в 2022 году. До 2025-го будет полностью сформирован флот компании – не менее 20 новых современных суден. Будут открыты регулярные рейсы, как внутренние, так и внешние.

За следующие 2 года Зеленский обещает построить 810 мостов и мостовых переходов в Украине, а также 15 тыс. км автодорог.

В рамках национальной программы восстановления мостов уже построено и обновлено 560 мостов и мостовых переходов, среди которых легендарный мост в Запорожье, который был недостроем 15 лет.

Зеленский внесет в Раду законопроект о двойном гражданстве.

"Нас 65 миллионов. Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины", сказал он.

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Напомним, на заседание Рады были приглашены представители общественности, в частности, медики, ученые, участники боевых действий и родственники погибших воинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, задавать вопросы Зеленскому или вступать с ним в полемику во время послания к парламенту не разрешалось регламентом.