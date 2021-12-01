Под Радой усилили меры безопасности накануне выступления Зеленского. Фото

В Печерском районе Киева в среду, 1 декабря, правоохранители усилили меры безопасности возле здания Верховной рады Украины. В 10:00 там должен выступить президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. На некоторых улицах подъезды к парламенту перекрыты военными автомобилями.

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Так, правоохранители плотным кольцом оцепили здание ВРУ. Кроме того, большое количество сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии находится на соседних улицах.

Ожидается, что сегодня начнется бессрочный протест с требованием увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака. Сам глава государства должен будет выступать перед народными депутатами в 10:00.

Силовики перекрыли улицу Садовую рядом с Кабмином и входом в комитеты Рады. Туда, вероятно, будет заходить президент. По состоянию на 9:00 движение автомобилей по улице Михаила Грушевского перекрыто не было.

Стоит отметить, что возле парламента также митингуют представители движения Save ФОП, а также небольшое количество противников вакцинации.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киева для обеспечения правопорядка на всех заявленных массовых мероприятиях, которые сегодня ожидаются в столице, привлекли около 3 тысяч полицейских и около 1,5 тысяч военнослужащих Нацгвардии.

Отметим, что к тем, кто намерен участвовать в митингах в Киеве 1 декабря, обратился министр внутренних дел Денис Монастырский. На своей странице в социальной сети Facebook он призвал украинцев соблюдать правопорядок. Он также попросил митингующих с уважением относиться к украинским полицейским.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в среду, 1 декабря, из-за проведения массовых мероприятий на нескольких центральных дорогах города могут ограничить движение транспорта.